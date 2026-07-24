LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari ci crede all’Hungaroring Antonelli assente in FP1

Notizia in breve

La prima giornata del Gran Premio di Ungheria 2026 si è svolta sull’Hungaroring, con la Ferrari che ha mostrato segnali di fiducia. Durante le prime sessioni di prove libere, il pilota Antonelli non ha partecipato alla FP1. La diretta segue gli sviluppi delle qualifiche e delle prove libere, aggiornando sui tempi e le strategie delle scuderie presenti.