LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari ci crede all’Hungaroring Antonelli assente in FP1
La prima giornata del Gran Premio di Ungheria 2026 si è svolta sull’Hungaroring, con la Ferrari che ha mostrato segnali di fiducia. Durante le prime sessioni di prove libere, il pilota Antonelli non ha partecipato alla FP1. La diretta segue gli sviluppi delle qualifiche e delle prove libere, aggiornando sui tempi e le strategie delle scuderie presenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end dell’Hungaroring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito magiaro, prenderà il via la tappa numero undici di un campionato in cui la Ferrari vuol diventare sempre più la vera antagonista della Mercedes, dominatrice della primissima parte. A rendere ancora più interessante il fine settimana sono i recenti sviluppi emersi nelle ultime gare. Kimi Antonelli, al volante della vettura della Stella a tre punte, guida le fila della classifica generale con 45 punti di margine sul primo degli inseguitori, il britannico Lewis Hamilton (Ferrari). 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Ferrari.
Ferrari REMOVE Hamiltons Biggest PROBLEM! | F1 News
Notizie e thread social correlati
LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita all’HungaroringLa prima giornata del GP Ungheria 2026 si è conclusa con la Ferrari in testa nella classifica dei tempi.
LIVE F1, GP Austria 2026 in DIRETTA: Russell favorito, la Ferrari ci crede, Antonelli per la rimontaAlle 14:00 si svolge il Gran Premio d’Austria di Formula 1, ottava tappa del Mondiale 2026, sul circuito del Red Bull Ring.
Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; F1, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; GP Ungheria 2026, FP1: semaforo verde alle 13:30, Antonelli ‘ai box’ – DIRETTA; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming.
F1 GP Belgio a Spa, la gara in diretta LIVE - Hamilton penalizzato di 5 secondi: è ritenuto responsabile del ritiro di Russell ? facebook
Is there F1 Belgian GP 2026 Live from anywhere — it's FREE reddit
F1 GP Ungheria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLa diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all'Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it
GP Ungheria 2026, FP1: semaforo verde alle 13:30, Antonelli ‘ai box’ – DIRETTALa diretta scritta delle FP1 del GP d'Ungheria 2026, la Ferrari all'Hungaroring ha portato una nuova ala Macarena ad alto carico ... formulapassion.it