LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | comincia la FP2 Antonelli sfida le Ferrari a Budapest

La seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria è iniziata alle 17.00, con la pista già molto affollata. I piloti hanno scelto di utilizzare gomme di mescola media e hard, creando un mix di strategie tra le vetture in pista. La sessione dura 60 minuti e vede anche la presenza di un pilota che sfida le Ferrari a Budapest. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano per tutta la durata delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Pista subito affollata con una scelta diversificata di gomme tra mescola media e hard. 17.00 Ci siamo! Iniziano ufficialmente i 60 minuti della seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria. 16.57 Osservata speciale anche la versione B dell’Aston Martin, che ha destato una buona impressione a livello prestazionale in FP1. 16.53 Curiosità anche per monitorare le prestazioni della McLaren, che introduce a Budapest un importante pacchetto di aggiornamenti. 16.49 Ci aspetta una FP2 molto interessante, in cui Ferrari proverà a confermarsi il punto di riferimento mentre Mercedes si affiderà a Kimi Antonelli nel tentativo di ricucire il gap emerso in FP1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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