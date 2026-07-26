LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | inizia la gara Leclerc lancia la sfida a Norris
La gara di Formula 1 al GP Ungheria 2026 è iniziata. Leclerc e Hamilton sono partiti con gomme soft, mentre gli altri piloti in top10 hanno scelto gomme medie. Il cielo è sereno sulla pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Leclerc e Hamilton partono con gomme soft. Medie per tutti gli altri piloti in top10. 14.58 Cielo sereno in Ungheria. Fa caldo anche qui. Looks like sunshine all the way today It’s time to go racing one more time before the summer break #F1 #HungarianGP pic.twitter.comTf5Xt1FBhv — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 14.55 La strategia sarà determinante, soprattutto considerando quando è difficile sorpassare su questa pista. 14.53 La McLaren sembra rivitalizzata dal nuovo fondo portato all’Hungaroring. Norris, campione del mondo in carica, insegue la prima affermazione stagionale. 14.50 Lo stesso discorso, in teoria, vale anche in casa Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it
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