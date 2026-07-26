Durante il giro 19, Hamilton non ha approfittato dell’undercut e ha perso posizione a favore di Verstappen. Nel giro 18, Antonelli si trovava in prima posizione con 12,7 secondi di vantaggio su Hadjar, entrambi ancora in pista senza aver effettuato la sosta. Nel giro precedente, Piastri e Norris avevano superato Hadjar, che successivamente ha consentito a Verstappen di passare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19° giro70 Piastri e Norris si sbarazzano di Hadjar, che poi fa passare Verstappen. 18° giro70 Antonelli al comando con 12?7 su Hadjar: entrambi non si sono ancora fermati. Il francese si sta tenendo dietro il trenino con Piastri, Norris, Verstappen e Hamilton. 18° giro70 Cambio gomme non velocissimo per Norris. Rientra comunque davanti a Verstappen e Hamilton. 17° giro70 Hamilton furibondo. Ora vuole restituire il sorpasso a Verstappen. 17° giro70 Piastri rientra di poco davanti a Verstappen e Hamilton. 17° giro70 Pit-stop anche per Leclerc e Piastri. 16° giro70 PAZZESCO SORPASSO! Verstappen infila Hamilton all’interno con una staccata furibonda! Vanificato l’undercut della Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Hamilton non sfrutta l’undercut e si fa passare da Verstappen

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