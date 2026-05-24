LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli fa poker! Hamilton 2° dopo un duello con Verstappen
Durante il Gran Premio del Canada del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, completando il podio con Hamilton in seconda posizione e Verstappen in terza. Antonelli ha dominato la corsa, mentre Hamilton e Verstappen si sono sfidati in un duello ravvicinato per il secondo posto. La gara si è conclusa alle 23:49 con la classifica definitiva dei piloti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 23.49 La classifica piloti aggiornata: 1 Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 131 2 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 88 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 75 4 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 72 5 Lando Norris McLaren Mastercard F1 Team 58 6 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team 48 7 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 43 8 Pierre Gasly Alpine F1 Team 20 9 Oliver Bearman TGR Haas F1 Team 18 10 Liam Lawson Visa Cash App RB F1 Team 16 11 Franco Colapinto Alpine F1 Team 15 12 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 14 13 Carlos Sainz Jr. Atlassian Williams F1 Team 6 14 Arvid Lindblad Visa Cash App RB F1 Team 4 15 Gabriel Bortoleto Audi F1 Team Revolut 2 16 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team 1 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, GP della Cina, il sorpasso di Kimi Antonelli su Lewis Hamilton
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