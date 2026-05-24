LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli fa poker! Hamilton 2° dopo un duello con Verstappen

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, completando il podio con Hamilton in seconda posizione e Verstappen in terza. Antonelli ha dominato la corsa, mentre Hamilton e Verstappen si sono sfidati in un duello ravvicinato per il secondo posto. La gara si è conclusa alle 23:49 con la classifica definitiva dei piloti.