LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton fa sognare con gomme medie!

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, le Ferrari sono state le uniche a utilizzare gomme medie, mentre gli altri piloti hanno optato per le soft. Sul circuito, si registra un divario di circa sette-otto decimi tra le due mescole, secondo le analisi. Il pilota con le gomme medie ha anche fatto segnare un tempo notevole, dando l’impressione di poter competere per posizioni di rilievo. La scelta delle gomme ha influenzato le strategie in pista e le prestazioni complessive.