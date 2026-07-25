LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton fa sognare con gomme medie!
Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, le Ferrari sono state le uniche a utilizzare gomme medie, mentre gli altri piloti hanno optato per le soft. Sul circuito, si registra un divario di circa sette-otto decimi tra le due mescole, secondo le analisi. Il pilota con le gomme medie ha anche fatto segnare un tempo notevole, dando l’impressione di poter competere per posizioni di rilievo. La scelta delle gomme ha influenzato le strategie in pista e le prestazioni complessive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Ricordiamo che le Ferrari, a differenza delle avversarie, hanno utilizzato gomme medie. Sulla carta c’è un divario tra i 7 e 8 decimi con le soft. 16.11 La classifica a 7 minuti dal termine della Q1: 1 Lando Norris (McLaren) – 1:18.277 2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.379 3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.449 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.453 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.477 6 Oscar Piastri (McLaren) +0.614 7 George Russell (Mercedes) +0.645 8 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.897 9 Charles Leclerc (Ferrari) +1.067 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.116 16.10 Norris conferma di essere della partita con la rinnovata McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it
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