LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Ferrari chiamata alla rimonta Antonelli guardingo

Al sesto giro del Gran Premio di Ungheria, Piastri guida con nove decimi di vantaggio su Norris e 2,8 secondi su Verstappen. Le due McLaren sono in fuga, mentre Verstappen si è portato in terza posizione dopo la partenza. Alla prima curva, Norris e Piastri sono stati i primi a passare, con Verstappen che si è inserito subito dopo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6° giro70 Piastri al comando con 9 decimi su Norris e 2?8 su Verstappen. Le due McLaren scappano via. Questa la prima curva dopo la partenza: LIGHTS OUT IN HUNGARY!!! Norris and Piastri are first to Turn 1 as Verstappen moves up to P3!! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com42jZrZvBcb — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 5° giro70 Brutta scodata di Hamilton, adesso Leclerc è veramente incollato. 4° giro70 Anche Leclerc ora è molto vicino a Hamilton. 4° giro70 Russell supera Bearman ed è 16°. 4° giro70 I primi cinque sono racchiusi in 2 secondi e mezzo. 3° giro70 Antonelli perde contatto da Leclerc ed è tallonato da Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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