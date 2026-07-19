LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | duello Antonelli-Russell Ferrari chiamata alla rimonta

Alle 14:00 si è aperto il GP del Belgio 2026 di Formula 1, decimo appuntamento del campionato. In pista, Antonelli e Russell si sono contesi la leadership, mentre la Ferrari sta tentando di recuperare posizioni dopo una partenza difficile. La gara si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps, con numerosi sorpassi e cambi di posizione. Gli spettatori seguono in tempo reale gli sviluppi delle qualifiche e le strategie adottate dai team.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della gara del GP del Belgio, valido come decimo atto del Mondiale 2026 di F1. La gara prenderà il via alle ore 15.00 di oggi, domenica 19 luglio, sul tracciato di Spa-Francorchamps: sono previsti 44 giri. La griglia di partenza vede in pole position l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, affiancato in prima fila dal neerlandese Max Verstappen, secondo con la Red Bull. In seconda fila l’altra Mercedes del britannico George Russell, terzo, e la migliore delle Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, quarto, con il britannico Lewis Hamilton quinto e per questo in terza fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

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