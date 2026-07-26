CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro70 Antonelli intanto si è portato a 1?8 da Leclerc. 30° giro70 Leclerc via radio fa capire di essere più veloce di Hamilton. 29° giro70 Norris finisce fuori pista e mette due ruote nella ghiaia! Scivola a 1?8 da Piastri. 29° giro70 Le McLaren stanno facendo la differenza con gomme medie. 28° giro70 Pit-stop per Russell, che si è fermato appena 4 tornate dopo rispetto ad Antonelli. 28° giro70 La classifica aggiornata: 1 Oscar Piastri (McLaren) – Leader 2 Lando Norris (McLaren) +0.631 3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +5.141 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +7.347 5 Charles Leclerc (Ferrari) +8.318 6 Kimi Antonelli (Mercedes) +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: due McLaren davanti, Ferrari e Antonelli inseguono

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