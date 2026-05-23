LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Norris in Q1 le Ferrari inseguono
Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Norris. Le Ferrari si sono piazzate dietro, inseguendo i primi. Solo la Q3 determinerà la griglia di partenza, mentre i tempi delle sessioni preliminari non sono definitivi. I piloti hanno continuato a migliorare i loro tempi fino alla fine delle qualifiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21 Come sapete, è la Q3 a contare davvero. I tempi fatti in precedenza vanno presi con le pinze. 22.20 La classifica finale della Q1: 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.380 2 Lando Norris McLaren +0.123 3 Oscar Piastri McLaren +0.179 4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.274 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.387 6 Charles Leclerc Ferrari +0.445 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.515 8 George Russell Mercedes +0.573 9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.687 10 Carlos Sainz Williams +0.896 11 Liam Lawson Racing Bulls +0.966 12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.069 13 Franco Colapinto Alpine +1.086 14 Nico Hulkenberg Audi +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, GP Miami: la partenza e il primo giro. Leclerc, Antonelli e Norris davanti a tutti
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