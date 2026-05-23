LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Norris in Q1 le Ferrari inseguono

Notizia in breve

Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Norris. Le Ferrari si sono piazzate dietro, inseguendo i primi. Solo la Q3 determinerà la griglia di partenza, mentre i tempi delle sessioni preliminari non sono definitivi. I piloti hanno continuato a migliorare i loro tempi fino alla fine delle qualifiche.