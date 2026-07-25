LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris davanti ad Antonelli in Q1 ma Hamilton impressiona con le medie

Notizia in breve

Durante le qualifiche del GP Ungheria 2026, Norris ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Antonelli. Hamilton ha impressionato con le gomme medie, mantenendosi tra i favoriti. La sessione di Q2 durerà 15 minuti, con altri sei piloti da eliminare. Al momento, Hamilton guida la classifica, puntando alla decima pole position in carriera sul circuito dell’Hungaroring.