LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris davanti ad Antonelli in Q1 ma Hamilton impressiona con le medie
Durante le qualifiche del GP Ungheria 2026, Norris ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Antonelli. Hamilton ha impressionato con le gomme medie, mantenendosi tra i favoriti. La sessione di Q2 durerà 15 minuti, con altri sei piloti da eliminare. Al momento, Hamilton guida la classifica, puntando alla decima pole position in carriera sul circuito dell’Hungaroring.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 La Q2 durerà 15 minuti. Altri 6 piloti da eliminare. 16.20 Il favorito resta Hamilton, che insegue la decima pole in carriera all’Hungaroring. 16.19 La classifica finale della Q1: 1 Lando Norris (McLaren) – 1:18.277 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.277 3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.379 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.453 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.477 6 Nico Hulkenberg (Audi) +0.519 7 George Russell (Mercedes) +0.579 8 Oscar Piastri (McLaren) +0.614 9 Charles Leclerc (Ferrari) +0.707 10 Gabriel Bortoleto (Audi) +0.792 11 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.884 12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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