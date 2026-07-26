LIVE F1 Alle 15 GP d' Ungheria | Norris scatta davanti a tutti Leclerc all' inseguimento
Nel Gran Premio d'Ungheria, il britannico di McLaren ha ottenuto la pole position e partirà davanti a tutti. Il ferrarista sarà in seconda fila, insieme a Piastri, anche lui di McLaren, e a Verstappen della Red Bull. Alla partenza, Norris dovrà difendersi dall’attacco di Leclerc, che si trova alle sue spalle.
Sul circuito dell'Hungaroring il britannico della McLaren dovrà difendersi in partenza dall'attacco del ferrarista. Seconda fila con Piastri (McLaren) e Verstappen (Red Bull). Dopo la penalizzazione di ieri, Hamilton e Antonelli partono rispettivamente dal quinto e settimo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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