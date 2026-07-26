LIVE F1 Alle 15 GP d' Ungheria | Norris scatta davanti a tutti Leclerc all' inseguimento

Notizia in breve

Nel Gran Premio d'Ungheria, il britannico di McLaren ha ottenuto la pole position e partirà davanti a tutti. Il ferrarista sarà in seconda fila, insieme a Piastri, anche lui di McLaren, e a Verstappen della Red Bull. Alla partenza, Norris dovrà difendersi dall’attacco di Leclerc, che si trova alle sue spalle.