F1 Gp Ungheria | il giro perfetto di Norris vale la pole davanti a Hamilton e Leclerc 4° Kimi

L’attuale campione del mondo ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Ungheria, superando le aspettative di una Ferrari davanti a tutti. Norris ha realizzato un giro perfetto, piazzandosi davanti a Hamilton e Leclerc. Kimi si è classificato in quarta posizione. La sessione di qualifiche si è conclusa con Norris in testa, mentre la Ferrari non è riuscita a conquistare la prima fila.

Budapest (Ungheria) 25 luglio 2026 - Ci si aspettava una Ferrari davanti a tutti, ma a trovare il colpo da pole position è il campione del mondo in carica. Lando Norris beffa le rosse e mette la McLaren davanti a tutti in griglia all'Hungaroring, battuto di 12 millesimi Lewis Hamilton, su cui pende però la possibile penalità per impeding ai danni di Piastri. Charles Leclerc è terzo davanti a Kimi Antonelli, interrotta la striscia di dieci pole consecutive della Mercedes, con Russell addirittura settimo dietro a Piastri e Verstappen. Domani alle 15 il via della gara. Qualifiche 1. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per la Formula 1, dalla foresta nel cuore delle Ardenne del Belgio, ci si sposta nell'Europa Continentale, precisamente in Ungheria, appena fuori dalla Capitale a Budapest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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