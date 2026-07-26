LIVE Cannes-Roma 0-0 | squadre in fase di studio dopo i primi 15'

Notizia in breve

La partita tra Cannes e Roma è iniziata con le due squadre che si studiano, senza azioni significative nei primi 15 minuti. La formazione del Cannes schiera un 4-2-3-1 con Beunardeau in porta, e difensori come Corchia e Morante. A centrocampo ci sono Hervieu e Majid, mentre in attacco giocano Goncalves, Noc, Kerouedan e Gerbeaud. La Roma non ha ancora mostrato azioni offensive concrete, e le squadre si trovano in fase di studio.