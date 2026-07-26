LIVE Cannes-Roma 0-0 | squadre in fase di studio dopo i primi 15'
La partita tra Cannes e Roma è iniziata con le due squadre che si studiano, senza azioni significative nei primi 15 minuti. La formazione del Cannes schiera un 4-2-3-1 con Beunardeau in porta, e difensori come Corchia e Morante. A centrocampo ci sono Hervieu e Majid, mentre in attacco giocano Goncalves, Noc, Kerouedan e Gerbeaud. La Roma non ha ancora mostrato azioni offensive concrete, e le squadre si trovano in fase di studio.
CANNES (4-2-3-1): Beunardeau; Corchia, Makutungu, Morante, Gueho; Hervieu, Majid; Goncalves, Noc, Kerouedan, Gerbeaud. All. Chabert. A disposizione: Vanni, Abderrahmane, Hajdem, Varela, Van, Williams, N'Diaye, N'Doye, Oggad, Lopez, Die, Morgan. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Nardin, Ghilardi, Lulli, Angeliño, Di Nunzio, Panico, Gianmattei, Dovbyk, Arena. Ancora pericoloso il Cannes: questa volta, con il destro di Goncalves. Il numero 6 del Cannes ci prova dopo un rimpallo in area: palla che finisce sul fondo Ammonito Wesley. 🔗 Leggi su Forzaroma.info
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