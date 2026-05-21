Koné all' Inter Frattesi alla Roma | affare in fase di studio i dettagli
Nel mondo del calcio, sono in corso trattative tra alcuni club italiani riguardo a trasferimenti di giocatori. Un calciatore si trasferirà in una squadra di Milano, mentre un altro passerà a una formazione di Roma. Le trattative sono ancora in fase di valutazione e analisi, con dettagli che devono essere definiti. I Friedkin, proprietari del club capitolino, devono rispettare un accordo raggiunto con l’ente che sovrintende alle competizioni europee, e le cifre coinvolte sono di notevole entità.
L'asso per arrivare a Manu Koné, da tempo obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra sul mercato, potrebbe essere già nella manica dell'Inter. E avere nome e cognome ben precisi: Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, ai margini nella stagione del doblete dopo aver vissuto grandi momenti come i gol contro Bayern Monaco e Barcellona nell'annata precedente, ha ormai raggiunto il capolinea della sua avventura a Milano ma potrebbe dire addio facendo un ultimo regalo all'Inter. Perché è ormai stra-noto, da circa un anno, che staff tecnico e dirigenza nerazzurra abbiano individuato nel giallorosso Koné il rinforzo ideale da mettere nelle mani di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FRATTESI ALLA ROMA: 35 MILIONI + KONÉ | Affare CHIUSO in Estate
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Calciomercato, l’Inter non molla Manu Konè. Possibile inserimento di Frattesi nell’affare
Calciomercato Inter LIVE: Accelerata per Muharemovic. L’affare Koné non dipende dal futuro di Frattesidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.
#CalciomercatoRoma, asse con l' #Inter: nerazzurri interessati a #Koné e #Celik, i giallorossi monitorano #CarlosAugusto e #Frattesi. Il brasiliano pensa alla #Juventus [ @tuttosport - @calciomercatoit] tinyurl.com/4cnp2chh #ASRoma x.com
L'Inter pronta a tornare alla carica per Manu Koné e anche Celik, ma alla Roma piacciono Frattesi e Carlos Augusto: operazioni separate ma che si possono incastrare su binario davvero bollente. #ASRoma #ForzaRoma facebook
[Biasin] Davide Frattesi lascerà l'Inter e il suo naturale sostituto potrebbe essere il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. reddit
TS - Koné-Inter entro il 30 giugno? In lista anche Jones, ma il Liverpool...Ragionamenti in corso riguardo al centrocampo nerazzurro per il mercato che verrà, il giallorosso in cima ai pensieri di tecnico e dirigenza ... fcinternews.it
La Roma apre alla cessione di Koné all’Inter: il puntoLa Roma ha dato il via libera per cedere Manu Koné entro il 30 giugno: sul calciatore c'è l'Inter, già interessata la scorsa estate. siamolaroma.it