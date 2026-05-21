Koné all' Inter Frattesi alla Roma | affare in fase di studio i dettagli

Nel mondo del calcio, sono in corso trattative tra alcuni club italiani riguardo a trasferimenti di giocatori. Un calciatore si trasferirà in una squadra di Milano, mentre un altro passerà a una formazione di Roma. Le trattative sono ancora in fase di valutazione e analisi, con dettagli che devono essere definiti. I Friedkin, proprietari del club capitolino, devono rispettare un accordo raggiunto con l’ente che sovrintende alle competizioni europee, e le cifre coinvolte sono di notevole entità.

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