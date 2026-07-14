Immissioni in ruolo tra Fase 1 e Fase 2 150 preferenze tra spezzoni e completamento QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 15 luglio alle 15 | 00

Mercoledì 15 luglio alle 15:00 si terrà un question time con Cozzetto di Anief, in diretta. Nel frattempo, le immissioni in ruolo sono divise tra la prima e la seconda fase, con 150 preferenze tra spezzoni e completamento. La stagione estiva per il personale scolastico si concentra su scadenze e pratiche burocratiche, mentre molti italiani si preparano a trascorrere il tempo tra mare e montagna.

Mentre per molti italiani l'estate è sinonimo di relax tra mare e montagna, per il personale scolastico la stagione calda si apre all'insegna delle scadenze e delle pratiche burocratiche. Il motore è già acceso e il countdown per l'anno scolastico 202627 è ufficialmente scattato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo, tra Fase 1 e Fase 2. 150 preferenze tra spezzoni e completamento

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