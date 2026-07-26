La Roma affronta il Cannes in una partita amichevole al Pierre-de-Coubertin, con il risultato di 0-0. La formazione giallorossa schiera dall'inizio Soulè, Malen e Dybala. La gara si svolge in un clima caldo e segue le due precedenti amichevoli vinte con un punteggio di 6-0 contro Trastevere e Primavera.

Nel caldo francese, la Roma è pronta per la terza amichevole di questo nuovo inizio di stagione. Dopo i due 6-0 contro Trastevere e Primavera, i giallorossi affrontano il Cannes al Pierre-de-Coubertin. Una sfida particolare. Perché il club francese è di proprietà della famiglia Friedkin. Uomini contati per Gasperini. Il tecnico dovrà ancora fare affidamento sulle poche soluzioni a disposizione. A centrocampo ci sarà nuovamente Bah al fianco di Cristante. Davanti, invece, poche novità: Dybala e Cherubini agiranno alle spalle di Malen. Un altro test per mettere minuti nelle gambe e continuare a lavorare sulle idee del nuovo allenatore. In attesa del mercato. 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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© Forzaroma.info - LIVE Cannes-Roma 0-0: Soulè, Malen e Dybala dall'inizio

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