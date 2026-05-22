A Verona, la squadra di casa affronta la partita con una formazione che vede in campo Soulé e Dybala, mentre Malen si posiziona come attaccante principale. L'allenatore opta per un’assetto che punta sulla qualità dei giocatori offensivi, con Donyell pronto a cercare la rete. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. La sfida si sviluppa su un campo bagnato e con un pubblico numeroso che incoraggia i propri beniamini.

A caccia del sogno Champions con il tridente. Con il meglio che c’è. Trequarti tutta argentina con Matias Soulé e Paulo Dybala e, al centro dell’attacco, lui, Donyell Malen, l’olandese che tutti invidiano alla Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini è pronto a rilanciare l’attacco con il coefficiente di pericolosità maggiore per aggredire subito il Verona e cercare di chiudere la pratica Champions senza affanni. Soulé, da parte sua, potrebbe essere alla sua ultima partita in giallorosso considerato l’interesse dell’Aston Villa fresco di vittoria in Europa League. Ma l’argentino vorrebbe lasciare con un gol che manca ormai dalla seconda giornata di ritorno contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, a Verona l'assalto alla Champions: Soulé e Dybala dietro a Malen

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