LIVE Alle 20.45 Verona-Roma | Bowie per Sammarco Gasp insiste con Dybala e Malen
Alle 20.45 si gioca Verona-Roma. I padroni di casa, già retrocessi, vogliono concludere la stagione con una vittoria davanti ai propri tifosi. La Roma punta su Dybala e Malen, mentre il tecnico insiste sull’uso di questi giocatori. La partita si svolge in un clima di fine campionato, con entrambe le squadre che cercano di ottenere risultati positivi. La presenza di Bowie per Sammarco è annunciata come un evento speciale.
(3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini (3-5-2): Montipò: Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Lovric, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All.: Sammarco La partita fra Hellas Verona e Roma, ore 20.45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 45 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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