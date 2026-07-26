Alle ore 10.00 si svolge la finale della Volley Nations League femminile 2026 a Hong Kong, con il match tra Brasile e Turchia. La partita è visibile in diretta streaming e saranno protagoniste le atlete Ana Cristina e Vargas. La sfida si svolge in un palazzetto affollato, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma online dedicata. La gara rappresenta la conclusione del torneo di quest'anno, con entrambe le nazionali in cerca del titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Brasile e Turchia. Una finale inedita, costruita attraverso percorsi differenti ma sostenuta dalla stessa capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. Saranno Brasile e Turchia a contendersi la Volleyball Nations League femminile 2026, domenica 26 luglio alle ore 13.30 italiane all’ East Asian Games Dome di Macao. Le sudamericane arrivano all’ultimo atto dopo aver eliminato Giappone e Italia, mentre la formazione guidata da Daniele Santarelli ha superato Canada e Cina, guadagnandosi la possibilità di tornare sul gradino più alto dopo il titolo conquistato nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brasile-Turchia, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: show con Ana Cristina e Vargas!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Femminile 2026: Denise Meli al termine di Italia-Brasile 2-3

Notizie e thread social correlati

Volley femminile, l’Italia sfiderà il Brasile nella semifinale di Nations League. Ana Cristina show, Giappone koL’Italia affronterà il Brasile nella semifinale della Nations League di volley femminile, in programma sabato 25 luglio.

LIVE Brasile-Turchia, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale ad alto tasso tecnicoIl match tra Brasile e Turchia nella finale della Volley Nations League femminile 2026 si sta svolgendo a Hong Kong.

Temi più discussi: VNL Finals: Italia-Cina vale il bronzo, Brasile e Turchia per il titolo; LIVE Brasile-Turchia, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale ad alto tasso tecnico; Pallavolo, l’Italia ko con il Brasile in Nations League: è la prima finale mancata da Velasco; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?.

VNL: La Turchia centra la prima qualificazione, Brasile prima volta out Il successo della Turchia per 3-1 sull’Iran consegna alla storia un doppio verdetto nella Volleyball Nations League. Da un lato la formazione turca - alla sua terza partecipazione - conquista x.com

LIVE Brasile-Turchia, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale ad alto tasso tecnicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Volley Nations League femminile 2026, in programma a ... oasport.it

Brasile-Turchia oggi, Nations League volley femminile 2026: orario finale, tv, streamingMacao è pronta ad eleggere la nuova regina della Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana ricca di spettacolo e colpi di scena, saranno Brasile ... oasport.it