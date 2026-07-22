Volley femminile l’Italia sfiderà il Brasile nella semifinale di Nations League Ana Cristina show Giappone ko

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale della Nations League di volley femminile, in programma sabato 25 luglio. La partita si svolgerà alle 10.00 o alle 13.00. Nel match precedente, il Giappone è stato eliminato dopo la vittoria di Ana Cristina, che ha contribuito alla vittoria del Brasile. La competizione prosegue con questa sfida tra le due nazionali.

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L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 25 luglio (o alle ore 10.00 o alle ore 13.30) in quel di Macao (Cina). Dopo aver travolto l’Olanda con un perentorio 3-0, le Campionesse del Mondo aspettavano di conoscere l’identità della prossima avversaria sulla strada verso la conquista del terzo titolo consecutivo nel massimo torneo internazionale itinerante. Le ragazze del CT Julio Velasco se la dovranno vedere contro la corazzata sudamericana, che è riuscita a battere il Giappone per 3-1 (24-26; 25-22; 25-16; 25-20) nel confronto tra la terza e la sesta classificata della fase preliminare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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