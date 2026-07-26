LIVE Brasile-Turchia Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | finale ad alto tasso tecnico

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Brasile e Turchia nella finale della Volley Nations League femminile 2026 si sta svolgendo a Hong Kong. La partita è in corso e si preannuncia di alto livello tecnico. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link fornito.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Brasile e Turchia. Una finale inedita, costruita attraverso percorsi differenti ma sostenuta dalla stessa capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. Saranno Brasile e Turchia a contendersi la Volleyball Nations League femminile 2026, domenica 26 luglio alle ore 13.30 italiane all’ East Asian Games Dome di Macao. Le sudamericane arrivano all’ultimo atto dopo aver eliminato Giappone e Italia, mentre la formazione guidata da Daniele Santarelli ha superato Canada e Cina, guadagnandosi la possibilità di tornare sul gradino più alto dopo il titolo conquistato nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

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