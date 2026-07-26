LIVE Brasile-Turchia Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Santarelli contro Ze Roberto per il primo titolo stagionale

Il Brasile ha affidato a Roberta il ruolo di palleggiatrice titolare durante le partite decisive, come i quarti e la semifinale, puntando spesso sulle proprie schiacciatrici. La distribuzione dei passaggi potrebbe essere determinante nel risultato della partita contro la Turchia. Le risposte provenienti anche da Diana e Luzia hanno rafforzato la strategia offensiva della squadra. La gestione del gioco e la distribuzione della palla saranno fondamentali per l’esito dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22: Proprio la gestione della distribuzione potrebbe diventare una delle chiavi dell’incontro. Il Brasile ha utilizzato Roberta come palleggiatrice titolare sia nei quarti sia in semifinale, cercando spesso le proprie schiacciatrici ma trovando risposte importanti anche da Diana e Luzia. Le due centrali hanno dato equilibrio al gioco verdeoro, rendendo meno prevedibile la costruzione offensiva e offrendo una presenza significativa a muro. La Turchia può rispondere con la qualità di Zehra Güne? e Sinead Jack-K?sal, fondamentali non soltanto per il contributo diretto in primo tempo, ma anche per trattenere il muro brasiliano e concedere maggiore spazio a Vargas sulle estremità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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