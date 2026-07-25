LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | la sfida infinita alle rivali storiche vale la finale!

Alle 20:30 si gioca la semifinale tra Italia e Brasile nella Nations League di volley femminile 2026. La partita si svolge in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online. La sfida è valida per l'accesso alla finale e rappresenta un confronto tra due delle nazionali più competitive del torneo. Il match si svolge senza la presenza di alcune giocatrici chiave, tra cui l’attuale capitano brasiliano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Com’è il Brasile senza Gabi? – Tabellone e calendario Nations League – La presentazione di Italia-Brasile Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per andare a caccia della qualificazione a quello che sarebbe il terzo atto conclusivo consecutivo nella massima competizione internazionale itinerante. Le Campionesse del Mondo sono attese dal durissimo esame contro la corazzata sudamericana, in quella che sarà la rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, dove le azzurre prevalsero al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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