Brasile-Turchia oggi Nations League volley femminile 2026 | orario finale tv streaming

Il match decisivo per la Volleyball Nations League femminile 2026 si svolgerà domenica 26 luglio alle 13, tra Brasile e Turchia. La finale si disputerà a Macao, con la partita trasmessa in diretta streaming e in tv. Le due nazionali hanno superato le rispettive semifinali, portando a questa sfida conclusiva. La competizione ha visto diverse partite intense e risultati inaspettati durante la settimana.

Macao è pronta ad eleggere la nuova regina della Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana ricca di spettacolo e colpi di scena, saranno Brasile e Turchia a contendersi il trofeo nella finale in programma domenica 26 luglio alle ore 13.30 italiane all’ East Asian Games Dome. Un confronto inedito che mette di fronte due squadre arrivate all’atto conclusivo seguendo percorsi differenti, ma accomunate dalla capacità di alzare il livello del proprio gioco quando la posta in palio è diventata più pesante. Il Brasile si è conquistato la finale eliminando prima il Giappone e poi interrompendo il cammino dell’ Italia campione in carica al termine di una semifinale spettacolare, risolta soltanto al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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