La partita tra Brasile e Turchia nella Nations League femminile di volley si è conclusa con un pareggio di 1-1 nel set, con la Turchia che ha pareggiato grazie a un punto di Vargas, che ha portato il punteggio su 23-25. La squadra turca ha poi ottenuto il pareggio 2-2 con un muro di Vargas, mentre nel set successivo ha portato avanti con una parallela di Ana Cristina. La partita è stata aggiornata in diretta, con momenti di gioco intenso e scambi continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Muroooooooooooooooo Ana Cristinaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2-2 Parallela di Vargas da zona 2 1-1 Parallela di Baladin da zona 4 23-25 Ci pensa Vargas! Mano out da seconda linea e la Turchia, pur soffrendo, si porta in parità 23-24 Murooooooooooooooo Rosamariaaaaaaaaaaaaaaaaa su Baladin che non è passata in tre tentativi 22-24 Mano out Rosamaria da zona 2 21-24 Muroooooooooooooooooo Baladiiiiiiiiiiiiiiiin 21-23 Ancora Baladin da zona 4 a chiudere una lunga azione con le turche solide in difesa 21-22 Diagonale di Baladin col muro a uno da zona 4 21-21 Mano out Bergmann da zona 4 con palla che arrivava da... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brasile-Turchia 1-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: Vargas trascina le turche al pareggio, 23-25

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