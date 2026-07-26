LIVE Brasile-Turchia 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le verdeoro si aggiudicano un primo set spettacolare 25-23

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre di Brasile e Turchia si sono affrontate nella prima partita della Nations League femminile di volley 2026, con il Brasile che ha vinto il primo set 25-23. La vittoria è arrivata grazie a un punto decisivo da zona 2, segnato da una giocatrice brasiliana che è entrata in campo durante il set. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.-23 Kisyyyyyyyyyyyy vincente da zona 2. Appena entrata la giocatrice brasiliana chiude un primo set dominato dai muri! 13 complessivi, 8 per la Turchia, 5 per il Brasile che però è stato più efficace in attacco nonostante qualche sussulto nel finale 24-23 Parallela di Aydin da zona 4 24-22 Muroooooooooooooooooo Luziaaaaaaaaaaaaaaaaa su Vargas 23-22 Jack vince il contrasto a rete con Roberta. Brasile in difficoltà al servizio e il muro turco va a nozze 23-21 Murooooooooooooooooo Vargaaaaaaaaaaaaaaas su Ana Cristina 23-20 Murooooooooooooooo Aydiiiiiiiiiiiiiiin 23-19 Diagonale di vargas da zona 2... 🔗 Leggi su Oasport.it

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