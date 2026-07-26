LIVE Brasile-Turchia 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti nel secondo set 10-12

Notizia in breve

Durante la partita tra Brasile e Turchia nella Nations League femminile di volley, il punteggio è 1-0 per il Brasile. Nel secondo set, le turche sono avanti 12-10, ma successivamente il Brasile ha messo a segno un ace e un punto con un muro out. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale, e le squadre si stanno confrontando punto a punto.