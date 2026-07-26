LIVE Brasile-Turchia 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche avanti nel secondo set 10-12
Durante la partita tra Brasile e Turchia nella Nations League femminile di volley, il punteggio è 1-0 per il Brasile. Nel secondo set, le turche sono avanti 12-10, ma successivamente il Brasile ha messo a segno un ace e un punto con un muro out. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale, e le squadre si stanno confrontando punto a punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-16 Mano out Vargas da zona 2 13-15 Aceeeeeeeeeeeeeeee Luziaaaaaaaaaaaaaa 12-15 Mano out Rosamaria da zona 2 11-15 La slash di Vargas 11-14 Mano out Vargas da zona 2 dopo una grande difesa della Turchia 11-13 Murooooooooooooooooo Sahiiiiiiiiiiiin 11-12 Sassata in pipe di Ana Cristina 10-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Jaaaaaaaaaaaaaack 10-11 Vincente Vargas da seconda linea 10-10 Vincente Rosamaria da zona 2 9-10 Vincente Ana Cristina 8-10 La fast di Jack 8-9 Errore al servizio Brasile 8-8 Errore al servizio Turchia 7-8 Parallela di Aydin da zona 4 7-7 Mano out Ana Cristina da zona 4 6-7... 🔗 Leggi su Oasport.it
TRIS delle Azzurre KO anche la Turchia: Italia-Turchia 3-1 | Volleyball Nations League | DAZN
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