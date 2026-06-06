LIVE Italia-Olanda 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti anche nel secondo set 12-8

Notizia in breve

L’Italia è avanti 1-0 contro l’Olanda nella partita di Nations League femminile di volley. Nel secondo set le azzurre conducono con un punteggio di 12-8. Durante l’andamento del set, sono stati segnati punti con diagonali e attacchi da entrambe le squadre, mentre ci sono stati anche errori e battute di attacco. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.