LIVE Italia-Olanda 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti anche nel secondo set 12-8
L’Italia è avanti 1-0 contro l’Olanda nella partita di Nations League femminile di volley. Nel secondo set le azzurre conducono con un punteggio di 12-8. Durante l’andamento del set, sono stati segnati punti con diagonali e attacchi da entrambe le squadre, mentre ci sono stati anche errori e battute di attacco. La partita è in corso e gli aggiornamenti proseguono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 Diagonale di Adigwe da zona 2 16-11 Diagonale di Dambrink da zona 2 16-10 La slash di Manfredini 15-10 Errore di Bongaerts 14-10 Primo tempo Manfredini a chiudere una lunga azione 13.10 Errore al servizio Olanda 12-10 Muro di Stuut 12-9 Diagonale di Kok da zona 4 12-8 Diagonale di Antropova da zona 4 11-8 Muro Timmerman 11-7 Parallela di Jansen da zona 4 11-6 Diagonale di Adigwe da seconda linea 10-6 Mano out Jansen da zona 4 10-5 Errore al servizio Olanda 9-5 Mano out Jansen da zona 4 9-4 Gran difesa di Fersino e Adigwe non perdona da seconda linea 8-4 Errore al servizio Olanda 7-4 Muro a uno... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Netherlands | Volleyball Nations League Femminile – Settimana 1 | 5 Giugno 2026 LIVE SCORE
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