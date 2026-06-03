LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti anche nel secondo set 16-12
L’Italia conduce 16-12 nel secondo set contro la Bulgaria nella partita di Nations League femminile 2026 di volley. Il punteggio si porta a 21-14, con l’Italia avanti. Il muro azzurro lascia il campo. La Bulgaria riduce il gap a 21-13 grazie a uno scambio di Slavcheva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-14 Non resta in campo il muro azzurro. 21-13 Passa lo scontro di Slavcheva. Challenge delle nostre avversarie che vogliono vederci chiaro. 21-12 Invasione a rete della prima linea bulgara. 20-12 Fast perfetta di Manfredini! 19-12 Errore in attacco della Bulgaria. 18-12 Adigwe piazza la parallela da seconda linea, decimo punto per lei. 17-12 Diagonale di Omoruyi da posto quattro. Velasco ferma il gioco. 16-12 Ace di Paskova. 16-11 Omoruyi non trova il campo da posto quattro. 16-10 Milanova trova la pipe. 16-9 Naneva manda fuori la schiacciata di prima intenzione. 15-9 Passa la diagonale da posto quattro di Paskova. 🔗 Leggi su Oasport.it
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