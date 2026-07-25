LIVE Italia-Brasile 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | rimonta delle verdeoro 13-11

Notizia in breve

Durante la partita di Nations League femminile di volley, il Brasile ha recuperato uno svantaggio iniziale e si è portato in vantaggio con un punteggio di 13-11. La squadra verdeoro ha messo a segno un punto con un diagonale di Sylla, che ha superato il muro avversario. Prima, una ricezione di Diana aveva portato il punteggio a 13-10, mentre un attacco di Sylla aveva portato l’Italia a 13-9. Il tecnico ha chiesto un time-out dopo l’ultimo punto.