LIVE Italia-Brasile 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | rimonta delle verdeoro 13-11
Durante la partita di Nations League femminile di volley, il Brasile ha recuperato uno svantaggio iniziale e si è portato in vantaggio con un punteggio di 13-11. La squadra verdeoro ha messo a segno un punto con un diagonale di Sylla, che ha superato il muro avversario. Prima, una ricezione di Diana aveva portato il punteggio a 13-10, mentre un attacco di Sylla aveva portato l’Italia a 13-9. Il tecnico ha chiesto un time-out dopo l’ultimo punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Largo il diagonale di Sylla. Time-out Velasco. 13-10 Primo tempo di Diana. 13-9 Sylla riceve e sfonda le mani del muro. 12-9 Danesi murata da Diana. 12-8 Pallonetto di Kisy, azzurre non attente in difesa. 12-7 L’Italia fatica in contrattacco e allora Orro decide di andare a segno di seconda intenzione. 11-7 Muro di Danesi su Rosamaria. 10-7 Lunga la parallela di Bergmann. 9-7 Diagonale di Egonu sul nastro e poi in campo. 8-7 Ace di Ana Cristina, niente da fare per Fersino. 8-6 Davvero male l’Italia in ricostruzione, per due volte. Poi mani fuori di Ana Cristina. 8-5 Orro a segno di seconda. 7-5 Fallo di posizione dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Ucraina 2-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: difficoltà delle azzurre nel quarto set, 13-18Nella partita di Nations League femminile di volley, l’Italia ha perso il quarto set 13-18 contro l’Ucraina.
LIVE Italia-Giappone 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande partenza delle azzurre nel primo set, 11-7L’Italia e il Giappone sono in parità 0-0 all’inizio della partita di volley femminile valida per la Nations League 2026.
Temi più discussi: VNL Finals: domani alle ore 10 la grande sfida Italia-Brasile; Semifinali | Brasile - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE! Italia-Brasile 0-0: in palio c'è la finale della VNL 2026; Su che canale vedere Italia-Brasile in tv, Nations League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming.
Semifinale - Volleyball Nations League Italia 1 Brasile 2 3° Set Live: 24 - 26 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA facebook
Italia Brasile ore 10:00 Diretta #DAZN e #VBTV East Asian Games Dome Macao, Cina #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | @volleyballworld x.com
Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE? ?S?G??? ???u001f??` {???t???L4?V????2h?6?v?T?f?ru000b? ?g??n?U???Zu0019f93??L??u001a#?W#L&?O u0011????u0014C7??`F,v?0??}??u001bo???u0015??u0002??f?V?8??%?|?A&>??Rfu0003^?u001du001au0001??????jqx?g?? ... corrieredellosport.it
Come fate a viaggiare di più per il Brasile o per il Mondo? reddit
DIRETTA ITALIA BRASILE | Risultato 1-2, video streaming tv: rimonta verdeoro! (VNL 2026, oggi 25 luglio)Diretta Italia Brasile streaming video tv, oggi sabato 25 luglio: orario e risultato live della semifinale della VNL 2026 di volley femminile. ilsussidiario.net