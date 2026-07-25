LIVE Italia-Brasile 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | rimonta delle verdeoro 13-11

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di Nations League femminile di volley, il Brasile ha recuperato uno svantaggio iniziale e si è portato in vantaggio con un punteggio di 13-11. La squadra verdeoro ha messo a segno un punto con un diagonale di Sylla, che ha superato il muro avversario. Prima, una ricezione di Diana aveva portato il punteggio a 13-10, mentre un attacco di Sylla aveva portato l’Italia a 13-9. Il tecnico ha chiesto un time-out dopo l’ultimo punto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Largo il diagonale di Sylla. Time-out Velasco. 13-10 Primo tempo di Diana. 13-9 Sylla riceve e sfonda le mani del muro. 12-9 Danesi murata da Diana. 12-8 Pallonetto di Kisy, azzurre non attente in difesa. 12-7 L’Italia fatica in contrattacco e allora Orro decide di andare a segno di seconda intenzione. 11-7 Muro di Danesi su Rosamaria. 10-7 Lunga la parallela di Bergmann. 9-7 Diagonale di Egonu sul nastro e poi in campo. 8-7 Ace di Ana Cristina, niente da fare per Fersino. 8-6 Davvero male l’Italia in ricostruzione, per due volte. Poi mani fuori di Ana Cristina. 8-5 Orro a segno di seconda. 7-5 Fallo di posizione dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: rimonta delle verdeoro, 13-11
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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