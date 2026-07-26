Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si sono svolte le gare di salto in alto e dei 110 metri ostacoli. Un atleta ha commesso un secondo errore a quota 2.20 metri, mentre un altro ha concluso la gara con un tempo di 14.44 secondi, piazzandosi secondo, a poca distanza dal primo. Un altro concorrente ha raggiunto il podio con un tempo di 14.46 secondi. Nella gara di salto in lungo, un atleta ha raggiunto una distanza vicina ai 7 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Secondo errore a 2.20 per Lando. 21.00 Secondo posto per De Paoli in 14.44, terzo Bovo in 14.46 20.59 Vittoria per Fofana in 14.23 con errore sul terzultimo e penultimo ostacolo. 20.59 Iniziata la quarta batteria dei 110 hs. 20.58 Celebrin supera 2.20 al secondo tentativo, errore per Pascone e Fassinotti 20.57 Secondo errore a 2.20 per Gianmarco Tamberi che ora è spalle al muro! 20.56 Befani e Scalon sbagliano il primo tentativo a 5.32. Oliveri ha deciso di passare questa misura. 20.55 Errore a 2.20 anche per Lando, Celebrin, Pascone e Fassinotti. 20.55 Nell’asta tutti e tre gli atleti passano la misura di 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Tamberi spalle al muro a 2.20, bene Sioli! Inzoli sogna nel lungo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Main Event Campionati Italiani 2026 il Final Table TV è LIVE!

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Scotti e Pernici trionfano, gran balzo di Inzoli! Entrano nel vivo asta e lungo maschileDurante i Campionati Italiani di atletica del 2026, sette atleti sono stati eliminati nel salto in lungo e nel salto con l’asta a quota 2,16 metri.

LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sioli e Tamberi si salvano a 2.23! Grande gara nel lungoDurante la serata di atletica a Montecarlo, due atleti italiani si sono salvati in extremis nelle gare di salto in alto e salto con l’asta.

Temi più discussi: LIVE Assoluti, diretta su RaiSport; LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri, sassata di Fabbri, Jacobs e Battocletti in scioltezza; Campionati italiani assoluti di atletica 2026: programma, orari, tutti i big in gara e dove vedere in diretta; Campionati italiani assoluti di atletica 2026, dove vederli in tv e in streaming.

RECORD ITALIANO DI ANDY DIAZ NEL SALTO TRIPLO AI CAMPIONATI ITALIANI con 17,87m al primo salto: superato il precedente record di 17,80m, stabilito lo scorso anno. I 18 m sono sempre più vicini... x.com

Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari domenica 26 luglio, programma, streamingLo stadio Ridolfi di Firenze si appresta ad ospitare la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, in cui verranno ... oasport.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri, sassata di Fabbri, Jacobs e Battocletti in scioltezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata di gare dei ... oasport.it