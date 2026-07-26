LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Tamberi spalle al muro a 2.20 bene Sioli! Inzoli sogna nel lungo

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si sono svolte le gare di salto in alto e dei 110 metri ostacoli. Un atleta ha commesso un secondo errore a quota 2.20 metri, mentre un altro ha concluso la gara con un tempo di 14.44 secondi, piazzandosi secondo, a poca distanza dal primo. Un altro concorrente ha raggiunto il podio con un tempo di 14.46 secondi. Nella gara di salto in lungo, un atleta ha raggiunto una distanza vicina ai 7 metri.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Secondo errore a 2.20 per Lando. 21.00 Secondo posto per De Paoli in 14.44, terzo Bovo in 14.46 20.59 Vittoria per Fofana in 14.23 con errore sul terzultimo e penultimo ostacolo. 20.59 Iniziata la quarta batteria dei 110 hs. 20.58 Celebrin supera 2.20 al secondo tentativo, errore per Pascone e Fassinotti 20.57 Secondo errore a 2.20 per Gianmarco Tamberi che ora è spalle al muro! 20.56 Befani e Scalon sbagliano il primo tentativo a 5.32. Oliveri ha deciso di passare questa misura. 20.55 Errore a 2.20 anche per Lando, Celebrin, Pascone e Fassinotti. 20.55 Nell’asta tutti e tre gli atleti passano la misura di 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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