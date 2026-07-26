Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, sette atleti sono stati eliminati nel salto in lungo e nel salto con l’asta a quota 2,16 metri. La gara prosegue con otto concorrenti ancora in corsa a 2,20 metri. Nel frattempo, Scotti e Pernici hanno vinto le rispettive competizioni, mentre Inzoli ha realizzato un grande balzo nel salto in lungo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Eliminati a 2.16 Magaletta, Luiu, Donadoni, Magnano, Ramus, Avagnina e Meloni. Si passa a 2.20 con otto atleti ancora in gara 20.48 Secondo errore a 5.22 per Nonino e Blundetto che ora sono spalle al muro 20.48 Nell’alto Fassinotti supera 2.16 al terzo tentativo ed è l’ottavo atleta a saltare con successo questa misura. 20.47 Nullo il terzo lancio di Sara Fantini che resta ampiamente in testa alla finale del martello femminile 20.47 Questa la start list della terza batteria dei 110 hs: 2 207 14.68 14.33 LEGNANI Riccardo 2003 SM MI077 CUS PROPATRIA MILANO 3 194 14.54 14.54 BOMBANA Christian Federico 2008 JM VR761 ATL. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Scotti e Pernici trionfano, gran balzo di Inzoli! Entrano nel vivo asta e lungo maschile

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