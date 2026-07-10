LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Sioli e Tamberi si salvano a 2.23! Grande gara nel lungo

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la serata di atletica a Montecarlo, due atleti italiani si sono salvati in extremis nelle gare di salto in alto e salto con l’asta. Tamberi ha superato 2.23, mentre un altro atleta ha passato 2.23 ma ha avuto problemi a 2.26. Nel salto con l’asta, un concorrente ha commesso il secondo errore a 6.00. La gara di lungo ha visto Sioli e Tamberi superare 2.23.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore per Thiery a 6.00 20.59 SALTO IN ALTO – Si salva anche Gianmarco Tamberi!! Entrambi gli italiani superano 2.23 al terzo tentativo. Si sale a 2.26 dove ci saranno 7 atleti in gara con tre tentativi più Barshim con due salti dopo l’errore a 2.23 20.58 SALTO IN ALTO – Matteo Sioli si salva!! L’azzurro supera 2.23 al terzo tentativo. Tocca ora a Tamberi 20.58 SALTO IN LUNGO – Hodelin atterra a 8.12 e sale in quarta posizione 20.57 SALTO IN ALTO – Terzo errore per Portillo e Stefela. Tocca ora a Sioli 20.56 SALTO CON L’ASTA – Errore a 6.00 anche per Marschall. Duplantis passa questa misura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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