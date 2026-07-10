LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Sioli e Tamberi si salvano a 2.23! Grande gara nel lungo

Notizia in breve

Durante la serata di atletica a Montecarlo, due atleti italiani si sono salvati in extremis nelle gare di salto in alto e salto con l’asta. Tamberi ha superato 2.23, mentre un altro atleta ha passato 2.23 ma ha avuto problemi a 2.26. Nel salto con l’asta, un concorrente ha commesso il secondo errore a 6.00. La gara di lungo ha visto Sioli e Tamberi superare 2.23.