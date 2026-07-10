LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | Sioli e Tamberi si salvano a 2.23! Grande gara nel lungo
Durante la serata di atletica a Montecarlo, due atleti italiani si sono salvati in extremis nelle gare di salto in alto e salto con l’asta. Tamberi ha superato 2.23, mentre un altro atleta ha passato 2.23 ma ha avuto problemi a 2.26. Nel salto con l’asta, un concorrente ha commesso il secondo errore a 6.00. La gara di lungo ha visto Sioli e Tamberi superare 2.23.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore per Thiery a 6.00 20.59 SALTO IN ALTO – Si salva anche Gianmarco Tamberi!! Entrambi gli italiani superano 2.23 al terzo tentativo. Si sale a 2.26 dove ci saranno 7 atleti in gara con tre tentativi più Barshim con due salti dopo l’errore a 2.23 20.58 SALTO IN ALTO – Matteo Sioli si salva!! L’azzurro supera 2.23 al terzo tentativo. Tocca ora a Tamberi 20.58 SALTO IN LUNGO – Hodelin atterra a 8.12 e sale in quarta posizione 20.57 SALTO IN ALTO – Terzo errore per Portillo e Stefela. Tocca ora a Sioli 20.56 SALTO CON L’ASTA – Errore a 6.00 anche per Marschall. Duplantis passa questa misura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Monaco Diamond League 2026 Has Everything | Track And Field
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA: Derkach in gara nel triplo, cresce l’attesa per Tamberi e SioliDurante la Diamond League di Montecarlo 2026, si sono svolte diverse competizioni di atletica.
LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA: record del mondo di Wanyonyi, in gara Sioli e TamberiDurante la Diamond League di Montecarlo del 2026, si è registrato un record del mondo nei 3000 metri maschili, stabilito da un atleta in gara.
Temi più discussi: Diamond League 2026 a Monaco: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere il decimo meeting · Atletica; Atletica oggi in tv, Diamond League Monaco 2026: orari, streaming, italiani in gara; Diamond League a Monaco su Sky. C'è Tamberi; Furlani, Sioli, Derkach: salti a Montecarlo.
Marcell Jacobs rinuncia a Montecarlo! Niente Diamond League, spiegati i motivi della scelta e annunciata la prossima gara facebook
La Diamond League 2026 torna in Europa. Venerdì 10 luglio a Monaco va in scena l’Herculis. Scopri le stelle da seguire, gli azzurri che parteciperanno e come vedere le gare in diretta. #atletica #DiamondLeague #MonacoDL #Jacobs #Furlani #Batto x.com
Diamond League 2026 a Monaco: i risultati di tutte le gare live · AtleticaLa Diamond League 2026 approda a Monaco per la sua decima tappa. Scopri tutti i risultati in tempo reale delle gare di atletica dell’Herculis. Il campione Olimpico dei 100m uomini di Tokyo 2020 ... olympics.com
LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA: record del mondo di Wanyonyi, in gara Sioli e Tamberi19.50 SALTO CON L’ASTA – Non si ferma Nina Kennedy che fa alzare l’asticella a 5.00. 19.48 SALTO CON L’ASTA – NINA KENNEDY SUPERA 4.95 AL PRIMO TENTATIVO!! L’australiana si prende il primato mondiale ... oasport.it