Durante i Campionati Italiani di atletica, Inzoli ha saltato 8.12 metri nel lungo con un vento di 0.2 ms, mentre Tamberi ha superato 2.20 metri con una buona differenza. Sioli si è distinto in una gara precedente. Tamberi si è salvato a quota 2.20, mentre Inzoli ha mostrato un buon risultato. La manifestazione è in corso e gli atleti continuano a gareggiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Altro ottimo salto di Inzoli che atterra a 8.12 con 0.2 ms di vento a favore. 21.01 Tamberi supera 2.20 con grande margine. Splendido terzo tentativo per l’italiano che spalle al muro ha reagito da campione. 21.00 Terzo errore per Pascone che è eliminato a 2.20. Tocca ora a Tamberi 21.00 Secondo errore a 2.20 per Lando. 21.00 Secondo posto per De Paoli in 14.44, terzo Bovo in 14.46 20.59 Vittoria per Fofana in 14.23 con errore sul terzultimo e penultimo ostacolo. 20.59 Iniziata la quarta batteria dei 110 hs. 20.58 Celebrin supera 2.20 al secondo tentativo, errore per Pascone e Fassinotti 20.57 Secondo errore a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Tamberi si salva a 2.20, bene Sioli! Inzoli sogna nel lungo

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