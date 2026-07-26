LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Sioli e Lando avanzano nell’alto eliminato Tamberi!

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Sioli ha superato 2.27 al primo tentativo nell'alto maschile, mentre Celebrin ha commesso il terzo errore a 2.24. Tamberi, invece, è stato eliminato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 Matteo Sioli supera 2.27 al primo tentativo. 21.17 Terzo errore per Celebrin a 2.24. Nell’alto maschile si avanza a 2.27 con Manuel Lando, Matteo Sioli ed Edoardo Stronati, il quale avrà solamente due tentativi a disposizione dopo l’errore a 2.24 21.17 Secondo errore per Begani a 5.42 21.17 Desalu ha chiuso in seconda posizione in 20.58 davanti a Longobardi in 20.64. 21.16 Grandissima vittoria di Filippo Dezza in 20.49, primato personale.  L’atleta della Bergamo Stars Atletica è stato protagonista di un finale strepitoso, in cui ha passato a doppia velocità Desalu e Longobardi 21.15 Iniziata la finale maschile dei 200 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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