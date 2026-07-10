LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | torna Furlani derby Tamberi-Sioli nell’alto!

Notizia in breve

Nella tappa della Diamond League di Montecarlo, tornano in gara sia un atleta maschile che una donna. Si svolgono anche i confronti tra Tamberi e Sioli nell’alto, mentre Furlani ritorna in competizione dopo un periodo di assenza. La manifestazione si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale e la diretta è disponibile online per seguire tutte le fasi dell’evento.