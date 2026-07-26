LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Scotti trionfa nei 400! Pernici vittoria negli 800 e proposta di matrimonio

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, Edoardo Scotti ha vinto la gara dei 400 metri con un tempo di 44,96 secondi, segnando il suo miglior risultato stagionale. La finale è stata molto combattuta e ha visto Scotti tagliare il traguardo davanti agli altri atleti. Nel frattempo, un altro atleta ha ottenuto la vittoria negli 800 metri e ha anche ricevuto una proposta di matrimonio durante la manifestazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: Edoardo Scotti torna sotto i 45 secondi e firma un eccellente 44?96, nuovo season best, conquistando il titolo italiano dei 400 metri al termine di una finale di altissimo livello. Alle sue spalle grande prova di Lorenzo Benati, secondo in 45?21 con il nuovo primato personale, mentre Luca Sito completa il podio in 45?62. Ai piedi del podio Riccardo Meli (45?95 SB), seguito da Vanni Picco Akwannor (46?08 SB), Mohamed Soudassi (46?09) e Federico Falsetti (46?53). 19.56: EDO SCOTTI! Sotti i 45? l’azzurro che chiude in 44?96. Si distende nel finale e fa la differenza nell’ultimo rettilineo 19.54: Nell’asta solo Befani per ora ha superato 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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