LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Scotti trionfa nei 400! Pernici vittoria negli 800 e proposta di matrimonio

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, Edoardo Scotti ha vinto la gara dei 400 metri con un tempo di 44,96 secondi, segnando il suo miglior risultato stagionale. La finale è stata molto combattuta e ha visto Scotti tagliare il traguardo davanti agli altri atleti. Nel frattempo, un altro atleta ha ottenuto la vittoria negli 800 metri e ha anche ricevuto una proposta di matrimonio durante la manifestazione.