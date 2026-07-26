LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | la zampata di Folorunso nei 400 hs! Pernici trionfo negli 800 e proposta di matrimonio
Durante i Campionati Italiani di atletica, si è disputata la finale dei 400 ostacoli con la vittoria di Folorunso. Contestualmente, Pernici ha conquistato il primo posto negli 800 metri e ha annunciato un matrimonio. A 19.50 sono in programma i salti in alto, con sul campo il campione olimpico e un atleta emergente della Diamond League.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50;: In arrivo un’interessantissima finale dell’alto. In pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, l’emergente vittorioso in due prove della Diamond League quest’anno. Questi i protagonisti:: 1 Ernesto Pascone (CUS Palermo) 2.21 2 Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro) 2.39 3 Matteo Sioli (FF Azzurre) 2.30 4 Andrea Magnano (ASD Milone) 2.15 5 Stefano Ramus (Atl. Non e Sole) 2.17 6 Christian Falocchi (Fiamme Oro) 2.30 7 Marcello Donadoni (Atl. Bovolone) 2.18 8 Edoardo Stronati (Fiamme Gialle) 2.25 9 Gabriele Avagnina (CUS Genova) 2.14 10 Federico Celebrin (Carabinieri) 2.23 11 Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani 2026 - CAMPIONATO ITALIANO DEEP Final TV Table - Live Streaming
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: la zampata di Ayomide Folorunso nei 400 hs! Pieroni bene nell’altoDurante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si è distinta nelle finali dei 400 ostacoli femminili una atleta che ha concluso la gara con una...
LIVE Atletica, Meeting Zagabria 2026 in DIRETTA: tripletta statunitense nei 100 hs femminili, ora è il turno di Simonelli nei 110 hs maschiliNel meeting di Zagabria, gli Stati Uniti hanno conquistato una tripletta nei 100 ostacoli femminili.
Temi più discussi: LIVE Assoluti, diretta su RaiSport; LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri, sassata di Fabbri, Jacobs e Battocletti in scioltezza; Campionati italiani assoluti di atletica 2026: programma, orari, tutti i big in gara e dove vedere in diretta; Campionati italiani assoluti di atletica 2026, dove vederli in tv e in streaming.
Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
RECORD ITALIANO DI ANDY DIAZ NEL SALTO TRIPLO AI CAMPIONATI ITALIANI con 17,87m al primo salto: superato il precedente record di 17,80m, stabilito lo scorso anno. I 18 m sono sempre più vicini... x.com
Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari domenica 26 luglio, programma, streamingLo stadio Ridolfi di Firenze si appresta ad ospitare la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, in cui verranno ... oasport.it
LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri, sassata di Fabbri, Jacobs e Battocletti in scioltezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata di gare dei ... oasport.it