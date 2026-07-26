LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | la zampata di Folorunso nei 400 hs! Pernici trionfo negli 800 e proposta di matrimonio

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica, si è disputata la finale dei 400 ostacoli con la vittoria di Folorunso. Contestualmente, Pernici ha conquistato il primo posto negli 800 metri e ha annunciato un matrimonio. A 19.50 sono in programma i salti in alto, con sul campo il campione olimpico e un atleta emergente della Diamond League.