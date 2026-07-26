LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Alexandrina Mihai trionfa nei 10 km di marcia! Attesa per Battocletti

Durante i campionati italiani di atletica del 2026, nella gara di salto in alto maschile, un atleta ha eguagliato il proprio record personale con un salto a 1,81 metri al terzo tentativo, mentre un’altra atleta è stata eliminata dopo aver fallito il tentativo a 1,84 metri. Restano in gara cinque atleti che tentano ancora di superare questa quota. La gara si svolge con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08: Masi eguaglia il personale e supera 1.81 al terzo tentativo. Eliminata Vicini, restano in 5 a 1.84 18.05: Anche Taverini e Pieroni superano 1.81 al primo tentativo. Errori per Masi e Vicini 18.03: Morara e De Marchi superano 1.81 al primo tentativo 18.00: Paola Padovan conquista il titolo tricolore del giavellotto con 54.26, secondo posto per Federica Botter con 52.86, bronzo per Margherita Randazzo con 52.17 17.59: Nell’alto Pieroni, Tavernini, Masi hanno superato 1.78 al primo tentativo, Morara e Vicini alla seconda, De Marchi alla terza. Restano in gara in sei e si sale a 1.81 17.58. Allunga ancora Padovani nel giavellotto, 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

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