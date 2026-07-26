LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Scotti e Pernici trionfano inizia la gara di amberi e Sioli

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si sono svolti i 100 ostacoli e altre gare. Una atleta ha vinto la finale con un tempo di 13.04 secondi, registrando una leggera raffica di vento contrario di -0.5 ms. Contestualmente, è partita la seconda batteria dei 100 ostacoli. Tra i risultati principali, Scotti e Pernici sono stati tra i vincitori delle rispettive discipline. La manifestazione prosegue con le gare in corso e in programma.