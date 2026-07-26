LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Scotti e Pernici trionfano inizia la gara di amberi e Sioli
Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si sono svolti i 100 ostacoli e altre gare. Una atleta ha vinto la finale con un tempo di 13.04 secondi, registrando una leggera raffica di vento contrario di -0.5 ms. Contestualmente, è partita la seconda batteria dei 100 ostacoli. Tra i risultati principali, Scotti e Pernici sono stati tra i vincitori delle rispettive discipline. La manifestazione prosegue con le gare in corso e in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Vittoria per Giada Carmassi in 13.04 con -0.5 ms di vento 20.18 Iniziata la seconda batteria dei 100 hs. 20.17 Questa la start list della seconda batteria dei 100 hs: 2 157 13.47 13.47 BALLIN Azzurra 2004 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 3 165 13.76 13.76 COLOMBANI Elisa 2004 PF MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 4 158 13.70 13.70 BERGAMIN Francesca 2004 PF TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 5 159 14.07 14.07 BERSANI Stella 2004 PF MI077 CUS PROPATRIA MILANO 6 172 13.07 13.02 MOSETTI Nicla 1997 SF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 7 162 12.90 12.69 CARMASSI Giada 1994 SF RM052 C.S. ESERCITO 8 176 13.84 13.54 TAINI Silvia 1994 SF TN109 U. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani 2026 - CAMPIONATO ITALIANO DEEP Final TV Table - Live Streaming
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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