Nella seconda giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera a Firenze, Nadia Battocletti si presenta come favorita nei 1500 metri. Attese anche le prestazioni di Polinari e Sioli, che sono tra le atlete più attese nella competizione. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in programma. Buon pomeriggio e benvenuti alla copertura live di questa giornata di eventi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2026 in programma a Firenze. Una domenica di titoli, confronti diretti e verdetti pesanti attende lo stadio Ridolfi di Firenze. La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2026, in programma domenica 26 luglio, concentrerà in poche ore alcune delle sfide più attese dell’intera rassegna tricolore, con finali in rapida successione e diversi azzurri chiamati a mandare segnali importanti anche in vista degli Europei di Birmingham. Il programma scatterà alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti favorita nei 1500, attesa per Polinari e Sioli

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