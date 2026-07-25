Nella prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica leggera a Firenze, si sono svolte le gare di apertura. Tra gli atleti in gara, sono attesi atleti di spicco come Jacobs, Battocletti e Diaz, pronti a contendersi il titolo nazionale. La competizione si svolge nell’impianto Luigi Ridolfi, con numerosi atleti italiani che si sfidano per conquistare il titolo di campione nazionale. La giornata rappresenta un momento importante per l’atletica italiana, con molte gare in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Atletica leggera 2026! Nell’impianto Luigi Ridolfi di Firenze si sfideranno le stelle dell’atletica tricolore per conquistare il titolo di campiona nazionale. Sono tanti i nomi di spicco che parteciperanno a questa edizione degli assoluti, una delle ultime prova prima del grande appuntamento continentale a Birmingham (10-16 agosto). Fra i tanti che oggi scenderanno in pista ci sono anche il campione olimpico di Tokyo Marcell Jacobs e la plurimedagliata mondiale e olimpica Nadia Battocletti, forse gli atleti più noti al grande pubblico dell’intero movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: serata di gala con Jacobs, Battocletti e Diaz!

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