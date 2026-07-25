Nella prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2026, disputata nell’impianto Luigi Ridolfi di Firenze, si sono svolte le prime gare. Tra le protagoniste della serata, atleti di punta hanno gareggiato per ottenere il titolo nazionale, con particolare attenzione alle competizioni di velocità e mezzofondo. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcune delle migliori atlete e atleti italiani, pronti a conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Atletica leggera 2026! Nell’impianto Luigi Ridolfi di Firenze si sfideranno le stelle dell’atletica tricolore per conquistare il titolo di campiona nazionale. Sono tanti i nomi di spicco che parteciperanno a questa edizione degli assoluti, una delle ultime prova prima del grande appuntamento continentale a Birmingham (10-16 agosto). Fra i tanti che oggi scenderanno in pista ci sono anche il campione olimpico di Tokyo Marcell Jacobs e la plurimedagliata mondiale e olimpica Nadia Battocletti, forse gli atleti più noti al grande pubblico dell’intero movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: serata di gala con Jacobs e Battocletti!

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