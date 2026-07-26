LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 Sioli vince in 2.30! Tamberi lontano
Le atlete sono schierate sulla pista per la finale dei 100 metri ostacoli, con la start list che include numeri e tempi di riferimento. La gara sta per partire, mentre gli spettatori sono pronti a seguire ogni movimento delle concorrenti. La tensione è palpabile in attesa del via, con le atlete in posizione di partenza e le telecamere puntate sulla linea di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Sono pronte in pista le protagoniste della finale dei 100 hs. Ricordiamo la start list: 1 157 13.47 13.47 BALLIN Azzurra 2004 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 13.51 2 172 13.07 13.02 MOSETTI Nicla 1997 SF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 13.30 3 163 12.94 12.79 CARRARO Elena(I) 2001 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 13.00 4 162 12.90 12.69 CARMASSI Giada 1994 SF RM052 C.S. ESERCITO 13.04 5 160 13.06 12.88 BESANA Veronica(I) 2002 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 13.13 6 175 12.74 12.74 POLZONETTI Celeste 2005 PF MI221 BRACCO ATLETICA 13.03 7 171 13.73 13.58 MINOTTI Chiara 2004 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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