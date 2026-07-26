LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 Sioli vince in 2.30! Tamberi lontano

Notizia in breve

Le atlete sono schierate sulla pista per la finale dei 100 metri ostacoli, con la start list che include numeri e tempi di riferimento. La gara sta per partire, mentre gli spettatori sono pronti a seguire ogni movimento delle concorrenti. La tensione è palpabile in attesa del via, con le atlete in posizione di partenza e le telecamere puntate sulla linea di partenza.