LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 eliminato Tamberi! Bene Sioli ed Inzoli

Notizia in breve

Nadia Battocletti ha vinto i 1500 metri dei Campionati Italiani con un tempo di 4:17.29, davanti a Laura Pellicoro e Micol Majori. Nell’ultima curva, Battocletti e Pellicoro sono arrivate fianco a fianco. Tamboori è stato eliminato dalla competizione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti sulle posizioni di atleti come Sioli e Inzoli.