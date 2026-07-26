LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 eliminato Tamberi! Bene Sioli ed Inzoli
Nadia Battocletti ha vinto i 1500 metri dei Campionati Italiani con un tempo di 4:17.29, davanti a Laura Pellicoro e Micol Majori. Nell’ultima curva, Battocletti e Pellicoro sono arrivate fianco a fianco. Tamboori è stato eliminato dalla competizione. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti sulle posizioni di atleti come Sioli e Inzoli.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Vittoria per Nadia Battocletti in 4:17.29 davanti a Laura Pellicoro e Micol Majori 21.26 Battocletti e Pellicoro spalla a spalla nell’ultima curva. 21.25 Battocletti rientra su Pellicoro a 200 metri dall’arrivo. 21.25 Attacco di Laura Pellicoro poco prima del suono della campana. 21.25 Oliveri supera 5.50 al primo tentativo. 21.24 Secondo errore a 2.27 per Lando che poi si ritira. Nell’alto maschile si sale a 2.30 con Sioli e Stronati ancora in gara. 21.24 Ritmo non altissimo nei 1500 metri femminili. Nelle prime posizioni Battocletti che controlla. 21.23 Terzo errore a 5.42 per Riccardo Befani. Matteo Oliveri trionfa nell’asta maschile ed è ora atteso a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tavolo 3 - Campionati Italiani Assoluti - Quarti e Semifinali Singolari Assoluti - 22/03/26
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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