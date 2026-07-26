LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 Sioli vince in 2.30! Inzoli sogna con il personale

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, sono stati disputati vari eventi con risultati significativi. La vittoria nei 1500 metri è andata a un atleta che ha concluso la gara in un tempo di 2:30. In un'altra gara, un atleta ha raggiunto il miglior risultato, mentre un terzo sogna di migliorare il proprio record personale. Nella finale dei 3000 siepi femminili, la classificata al primo posto ha ottenuto il titolo di campionessa italiana, con risultati aggiornati a circa mezzanotte.