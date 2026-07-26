LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti trionfa nei 1500 Sioli vince in 2.30! Inzoli sogna con il personale
Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, sono stati disputati vari eventi con risultati significativi. La vittoria nei 1500 metri è andata a un atleta che ha concluso la gara in un tempo di 2:30. In un'altra gara, un atleta ha raggiunto il miglior risultato, mentre un terzo sogna di migliorare il proprio record personale. Nella finale dei 3000 siepi femminili, la classificata al primo posto ha ottenuto il titolo di campionessa italiana, con risultati aggiornati a circa mezzanotte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37 Questa la classifica finale dei 3000 siepi femminili: 1 31 PIZZAMANO Maddalena Campionessa Italiana 2002 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 9:57.55 PB 12 2 23 COLLI Gaia 1999 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10:05.01 11 3 30 PALUMBO Linda 1999 SF TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 10:05.79 SB 10 4 25 CURTABBI Eleonora(I) 1997 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10:12.68 5 21 BORELLO Sara 1998 SF TO015 ATLETICA CANAVESANA 10:18.72 PB 9 6 22 CAFASSO Sofia 2005 PF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 10:24.94 8 7 27 MENTASTI Francesca 2003 SF MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 10:27.15 7 8 28 OBERLE Deborah 1991 SF35 VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 10:27. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tavolo 3 - Campionati Italiani Assoluti - Quarti e Semifinali Singolari Assoluti - 22/03/26
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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