LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Battocletti ed Arese vincono i 1500 Sioli ed Inzoli fanno sognare!

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i campionati italiani di atletica, si sono conclusi i 1500 metri maschili con la vittoria di Bouih in 8:29. Enrico Vecchi ha ottenuto il secondo posto in 8:32.02, mentre Gasmi ha concluso terzo con il suo nuovo record personale in 8:34.03. Le gare sono state trasmesse in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   22.48 Seconda posizione per Enrico Vecchi in 8:32.02, terzo Gasmi con il primato personale in 8:34.03. 22.47 Vittoria per Yassin Bouih in 8:29.56 22.47 Allunga Bouih sull’ultima riviera dove Vecchi fatica 22.46 Bouih lancia la volata al suono della campana, Vecchi insegue seguito da Gasmi 22.45 Vecchi, Bouih e Gasmi se ne vanno ad 800 metri dall’arrivo. Cannizzaro a 3? di distacco circa. 22.43 Bouih intuisce la leggera difficoltà di Gatto, lo passa e ricuce lo strappo con Vecchi. Restano in 5. 22.42 Accelera ancora Vecchi, Gatto perde qualche metro. 22.41 In prima posizione ENrico Vecchi seguito da Giovanni Gatto e Yassin Bouih. 🔗 Leggi su Oasport.it

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