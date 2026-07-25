LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | nel martello maschile Olivieri beffa uno strepitoso Costa Orsoni domina la marcia 10 km maschile

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica 2026 in diretta, Olivieri ha vinto nel lancio del martello maschile, superando Costa che non è riuscito a sorpassarlo. Nel settore della marcia 10 km maschile, Orsoni ha concluso primo con un tempo di 39:40, stabilendo il proprio record personale. La competizione si svolge con aggiornamenti continui e risultati in tempo reale.