LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | nel martello maschile Olivieri beffa uno strepitoso Costa Orsoni domina la marcia 10 km maschile
Durante i Campionati Italiani di atletica 2026 in diretta, Olivieri ha vinto nel lancio del martello maschile, superando Costa che non è riuscito a sorpassarlo. Nel settore della marcia 10 km maschile, Orsoni ha concluso primo con un tempo di 39:40, stabilendo il proprio record personale. La competizione si svolge con aggiornamenti continui e risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Non riesce il sorpasso a Costa, Olivieri vince nel lancio del martello maschile. 17.56 Giorgio Orsoni trionfa nella marcia 10 km maschile con il tempo di 39:40, registrando il proprio record personale. 17.54 Il veterano Marco Lingua, classe ’78, chiude con un buon 68,02 metri. 17.51 Orsoni è saldamente al comando della marcia 10 km maschile. 17.48 Costa piazza un clamoroso 74,17 e registra il proprio record personale, avvicinando sensibilmente Olivieri. 17.45 Invariata la classifica nel lancio del martello maschile: in testa Olivieri, Costa secondo, Iacocca terzo. 17.42 Riccardo Orsoni è in testa a metà gara nella marcia 10 km maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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