L’Italia ha ottenuto il terzo posto nella Nations League di volley femminile, battendo la Cina in quattro set con i punteggi di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. La partita ha visto una prestazione notevole di Antropova, che ha contribuito alla vittoria. La competizione ha assegnato il posto più basso del podio nella fase finale. Ora la squadra si prepara per gli Europei, con l’obiettivo di ottenere il pass per le Olimpiadi.

L’Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2026 di volley femminile, sconfiggendo la Cina per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) nel confronto che metteva in palio il gradino più basso del podio nella massima competizione internazionale itinerante. Dopo l’amara battuta d’arresto rimediata ieri contro il Brasile al tie-break, che ha fatto sfumare il sogno di conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva, le Campionesse del Mondo hanno rialzato la testa a Macao e sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno dominato il primo e il quarto set, nel secondo parziale si sono fatte sorprendere da un’inattesa serie di servizi, salvo poi rimettere le cose a posto nella terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia sale sul podio in Nations League: Antropova magistrale, Cina ko. Ora gli Europei per il pass olimpico

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